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Газ у Європі дорожчий за $1500. Це вперше з жовтня

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Газ у Європі дорожчий за $1500. Це вперше з жовтня
Вперше з жовтня ціна на газ у Європі перевищила $1500 за 1 тис. м³.

Про це свідчать дані біржі ICE 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Гордон".

Станом на ніч з 14 на 15 грудня ціна на газ сягнула позначки €130,68 за 1 МВт-год, або приблизно $1567 за 1 тис. м³.

Позначку у $1500 вона перевищила вперше з жовтня.

Свого піку у $1900 ціна на газ досягла 6 жовтня. До початку листопада вона знизилася майже двічі. Наприкінці листопада ціна на газ не перевищувала $1000 за 1 тис. куб. м, потім почалося зростання до $1012. На початку грудня ціна на газ у Європі під час торгів перевищила $1200.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Ветряки, солнечные панели и АЭС нам нужны. Не нужны Ахметовы, Фирташи и Коломойские.
  • Виктор Сотник
    Вообще-то от солнечных панелей вреда очень много! Чуть-чуть информации

    А. Солнечная активность в наших широтах невелика
    Б. Солнечные панели занимают огромные площади,
    С. Энергию необходимо аккумулировать, а как это сделать ещё не придумали , и не придумают в

    ближайшие сто лет.
    Ахинею про выгодность батарей вам впаривает ахметка
  • FT FT
    Так пускай Европа заберет своего Ахметова с его *зельоными тарифами*. Или кто там нам рассказывал что Украине нужно закрывать АЕС и строить ветряки как в Европе?
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