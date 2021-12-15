В Білорусі саджатимуть на 12 років за заклики до санкцій
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Порушникам загрожуватиме: до шести років позбавлення волі – у разі, якщо заклики до санкцій звернені до пересічних осіб; до десяти років – якщо заклики звернені до закордонних організацій та влади; і до 12 років – якщо заклики вчинені посадовою особою з використанням службових повноважень та призвели до обмеження торгівлі, потрапляння держпідприємств у списки санкцій, а також до "інших тяжких наслідків".
У Лукашенка ці заходи називають "адекватною відповіддю на спроби заподіяти шкоду національній безпеці з боку деструктивних сил".
З серпня минулого року, після президентських виборів у Білорусі та масових репресій щодо протестувальників, Захід регулярно розширює санкції щодо білоруської влади. Під обмеження потрапила майже вся економіка Білорусі, включаючи найбільші державні компанії, а також десятки чиновників, суддів, правоохоронців та державні ЗМІ.
При цьому наприкінці листопада Лукашенко називав збиток Білорусі від західних санкцій "мізерним".
Плани запровадити кримінальну відповідальність за заклики до санкцій неодноразово озвучували і російські чиновники, зокрема депутати Держдуми та члени Ради Федерації.