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Авто депутатки міськради Кам’янця-Подільського Понятовської підпалили вдруге за рік

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Авто депутатки міськради Кам’янця-Подільського Понятовської підпалили вдруге за рік
У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині невідомий підпалив автомобіль депутатки міської ради Олесі Понятовської. Це вже других підпал від початку року.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, інформує Цензор.НЕТ.

"Посеред білого дня на території комунального підприємства невідомий чоловік вчинив підпал автівки депутатки фракції ВО "Свобода", директора цього підприємства – Олесі Понятовської. Не забув ще ніхто, як на початку цього року було знищено у такий самий спосіб її ж автівку", - написав він.

Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна).

Вперше авто депутатки міськради Олесі Понятовської, яка працює директором комунального підприємства "Спецкомунтранс", спалили в січні цього року.

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Топ коментарі

  • Дмитро Drudi
    Жахлива ситуація у місті,,, новообраному меру не дають працювати,, пацюки ніяк не можуть зрозуміти- їх часи минули, міський бюджет не общак..
  • Vitaliy 8815a9d2
    Що ти мелиш, там де Свобода присутня, то є зрушення в кращу сторону, як приклад Хмельницький, після десятиліть застою, місто почалось розвиватись, не дивлячись на Зе-вдладу злодіїів! А К.Подільському правив бандит, якого жителі не обрали в мери, тому не може він заспокоїтись!
  • Small Jerboa
    Да-да!
    Теперь городской бюджет надо не "дерибанить" по статьям расходов, а ВЕСЬ нести "Слугам"!
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