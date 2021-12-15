Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку Новоошківськогоокупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в пресцентрі ОС.