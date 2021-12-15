56 населених пунктів знеструмлено у Київській та Львівській областях, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов на ранок середи знеструмлено 56 населених пунктів у двох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.

"Станом на 7 год. 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 54 та Київська – 2 )", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники анонсували появу мобільного застосунку "Порятунок в горах" для пошуку туристів. ФОТО