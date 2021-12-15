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В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали
В Україні зафіксовано 8 109 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 15 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Так, за добу 14 грудня в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 707, медпрацівників – 182); 142 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 280 осіб, завіксовано 356 летальних випадків, одужало – 26 307 осіб.

За весь час пандемії в Україні:  захворіло – 3 578 557 осіб; одужало – 3 259 316 осіб;  летальних випадків – 91 958;  проведено ПЛР-тестувань – 16 371 425.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом проведено 26 861 757 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні один із найнижчих рівнів смертності від COVID-19, - МОЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 356 осіб, зафіксовано 8 109 нових випадків зараження, 26 307 осіб одужали 04

Топ коментарі

  • Антип61
    В чем проблема? Давай сравним.
    Вот статистика по Польше
    https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
    Вот по Украине
    https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
    Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам заражений
    .......................................І...............................ІІ................................ІІІ
    Польша .............24974........................28721..................23350
    Украина.............13991........................15595..................21907

    Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам смертности
    .......................................І...............................ІІ................................ІІІ
    Польша ..................497..........................603..........................406
    Украина..................223..........................391..........................673

    По заражениям у нас рост на 25% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 20%.

    По смертям у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
  • Bogdan Resvii
    Это полная отсебятина. Получается, что если лекарство не излечивает (или не предотвращает) заболевание напрочь с одного приёма, то его нельзя называть лекарством или вакциной. По такой логике чуть ли не половину фармперератов изымать с рынка под лозунгом "ета всьо вариво".
  • Eugen Mk
    От гриппа колят по желанию, РАЗ В СЕЗОН(с) вот никто и не возражает.
    Кагбе это довольно очевидно.
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