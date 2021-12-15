Речниця МЗС РФ Захарова заявила, що санкції ЄС проти ПВК "Вагнер" нелегітимні і Росія "залишає за собою право на відповідь"

Росія вважає "безпідставними" та "нелегітимними" санкції ЄС проти восьми російських громадян та чотирьох організацій, причетних до приватної військової компанії "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі офіційної представниці міністерства закордонних справ РФ.

"Розгорнута на Заході істерія навколо цієї теми свідчить, перш за все, про ревне ставлення деяких колишніх європейських метрополій до держав Африки та Близького Сходу, суверенітет і незалежність яких вони свого часу явно були змушені визнати. Насправді, однак, право цих держав на вибір послуг приватних компаній на комерційній основі, у т.ч. у сфері безпеки, відчутно обтяжує європейських партнерів. Загострює їхні постімперські амбіції", - заявила Захарова.

Вона також зазначила, що приватні військові компанії начебто не підконтрольні офіційній владі Російської Федерації: "Незалежні держави, самостійно оцінюючи власні можливості у сфері безпеки, мають усі підстави для налагодження взаємодії із зовнішніми партнерами на свій розсуд. Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню та зовнішню політику. Це – пряме порушення основних норм міжнародного права".

Також спікерка МЗС РФ заявила про "подвійні стандарти", властиві зовнішній політиці ЄС", проявляються ще й "у поблажливому ставленні до західних приватних військових компаній, які обплутали своїми мережами цілі регіони світу, включаючи Афганістан, Ірак та Сирію.

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"Закликаємо Євросоюз припинити спроби втручання у внутрішні справи суверенних держав-членів ООН. Почати вибудовувати взаємодію з усіма членами міжнародного співтовариства на основі рівноправності та взаємної поваги. Зрештою, відмовитися від усіх запроваджених за межами міжнародного права односторонніх обмежувальних заходів. Росія залишає у себе право відповіді недружні дії ЄС", - резюмувала Захарова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 13 грудня Європейський Союз запровадив санкції проти бойовиків ПВК "Вагнер".