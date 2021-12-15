США консультуються із європейськими партнерами щодо формату переговорів з РФ стосовно безпеки, - Псакі
Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжуємо тісні консультації з нашими європейськими союзниками та партнерами для того, щоб визначити найкращий формат для переговорів з безпеки, про які домовилися президент Байден та президент (РФ Володимир. - Ред.) Путін", - сказала Псакі на брифінгу в Білому домі.
Псакі нагадала, що у вівторок помічник держсекретаря Карен Донфрід прибула до Москви "з метою висловити стурбованість нарощуванням Росією сил поблизу України та для прямої розмови з високопоставленими офіційними російськими особами".
За словами Псакі, Донфрід під час зустрічі наголосить на прихильності США допомогти вирішити конфлікт на східній Україні.
Прессекретар Білого дому зазначила, що мета Вашингтона залишається незмінною - досягти деескалації дипломатичним шляхом.
Раніше у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що очікує на підсумки переговорів Карен Донфрід у Москві, і зокрема, він хоче дізнатися, чи серйозно Росія ставиться до виконання зобов'язань у рамках "Мінських домовленостей".