Зеленський їде до Брюсселя для участі у шостому саміті Східного партнерства. Запланована низка зустрічей, - ОПУ
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Президент України Володимир Зеленський 15-16 грудня здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що у заході також візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав – членів Євросоюзу та країн Східного партнерства.
"У межах візиту до Брюсселя Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав – членів ЄС та країн-партнерів, керівництвом Європейського Союзу та Генеральним секретарем НАТО", - йдеться у повідомленні.