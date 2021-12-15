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Близько 25 млн українців готові встановити "Дію", - Федоров

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Близько 25 млн українців готові встановити "Дію", - Федоров
Зараз аудиторія застосунку "Дія" - 11,8 млн користувачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скільки українців готові встановити собі Дію? Приблизно 25-27 млн. Зараз аудиторія застосунку Дія — 11,8 млн користувачів. Ми бачимо тенденцію до 50-70 тисяч нових унікальних щодня", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що в Україні кілька разів створювали фейкову копію застосунку "Дія", але справжнім зламом назвати це не можна.

"Сценарій, коли хтось отримує доступ до всіх реєстрів, нереалістичний, це має бути якась божевільна спецоперація. Початкова стратегія розвитку Дії дозволяє уникнути того, що при зламі застосунку хакери отримають доступ до всієї інформації", - наголосив міністр.

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Топ коментарі

  • Maksym Kovalchuk
    25 мільйонів і то ми тільки Київ порахували, а так 65 млн Українців , як було заявлено ослом оманським.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    гонит, никто из моих знакомых не собирается устанавливать говнодию. и любой здравомыслящий спросит, где находятся серверы и кто админ?...
  • 5 копійок
    Замануха для лохів.
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