МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані, щоб відволікти увагу від власного скандалу з кокаїном, - Ніколенко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.
"Нагадаю, справа стосується спроби вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну на 35 мільйонів євро.
Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - написав Ніколенко.
Зазначимо, що Ніколенко не повідомив про який саме фейк йде мова. Однак, нещодавно у телеграмі речниці МЗС Росії Марії Захарової з'явився допис про те, що нібито українські дипломати у посольстві в Лівані за гроші оформлюють туристичні візи громадянам Сирії, які бажають перебратися до Європи, а також "допомагають перетнути сирійсько-ліванський кордон".
Нагадаємо, у школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили в Москву. Везти його зловмисники планували російською дипломатичною поштою. Наркотрафік виявився вмонтований в транспортну систему МЗС.
За інформацією ЗМІ, для перевезення вантажу використовували літак спеціального загону "Росія", яким пересувається секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.