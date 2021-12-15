На Програму медичних гарантій у 2022 році виділено рекордні 157,3 млрд грн, - МОЗ

У межах бюджету Програми понад 26 млрд грн передбачено на первинну медичну допомогу, а на лікування онкологічних захворювань заплановано понад 8,3 млрд грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наступний рік - це рік, коли заробітні плати медикам мають стати ринковими. Гроші, перш за все, повинні іти на закупівлю ліків, витратних матеріалів, фінансову мотивацію працівників", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

​На Програму медичних гарантій у 2022 році передбачено рекордні 157,3 млрд грн. Це на 33,8 млрд грн більше у порівнянні з 2021 роком.

​Також у межах бюджету Програми понад 26 млрд грн передбачено на первинну медичну допомогу, а на лікування онкологічних захворювань заплановано понад 8,3 млрд грн. На відшкодування інсулінів та лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" у наступному році заплановано 4,6 млрд грн.

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