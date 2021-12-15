Відсьогодні в Італії набула чинності обов’язкова вакцинація для деяких професій
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє dpa.
Рішення про обов’язкову вакцинацію працівників цих професій було прийняте у листопаді, з винятком для тих, хто має обгрунтовані медичні протипоказання.
За категоричну відмову від щеплення працівникам загрожують штрафи до понад тисячі євро і невиплата зарплатні.
Медикам, на яких ця вимога поширилась ще раніше цього року, повинні будуть зробити щеплення підсилюючою дозою через 9 місяців після другої дози.
Також, повідомляє ANSA, 14 грудня уряд погодив проєкт про продовження надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією коронавірусу до 31 березня. Це дає можливість продовжувати заходи для боротьби з епідемією, у тому числі застосування ковід-сертифікату.
Серед іншого, передбачається продовжити вимогу про допуск у заклади підвищеного ризику, як ресторани, стадіони, дискотеки, лише щеплених або тих, хто одужав. Це правило почало діяти з 6 грудня і попередньо мало застосовуватися до 15 січня.
Також проєкт дозволятиме уряду, за потреби, обмежувати пересування громадян, запроваджувати обмеження на роботу закладів чи проведення заходів.
Без продовження, надзвичайна ситуація мала би сплинути в кінці 2021 року.
У Міністерстві охорони здоров’я побоюються, що Італію попереду чекає серйозне зростання кількості заражень у зв’язку з поширенням штаму "Омірон". Міністр охорони здоров’я закликав людей не відкладати зі щепленням підсилюючою дозою, щоб зменшити ризики.
Зараз в Італії принаймні однією дозою щеплені понад 88% населення віком від 12 років, невдовзі розпочнеться вакцинація дітей віком 5-11 років.