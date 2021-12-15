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Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну

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Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну
Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Reuters.

Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Бербок  закликала до "відкритого та чесного" діалогу з РФ з приводу агресії проти України.

У МЗС Німеччини зазначили, що "територіальна цілісність України не може бути порушена".

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