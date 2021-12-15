Глава МЗС Німеччини Бербок у розмові з Лавровим попередила РФ про серйозні наслідки вторгнення в Україну
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Новий міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо вторгнеться в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Reuters.
Під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Бербок закликала до "відкритого та чесного" діалогу з РФ з приводу агресії проти України.
У МЗС Німеччини зазначили, що "територіальна цілісність України не може бути порушена".