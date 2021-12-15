Коломойський запропонував голові ОАСК Вовку дурні гроші за зрив конкурсу на керівника САП. Без особистої санкції Зеленського і Єрмака це неможливо, - Шабунін

Олігарх Ігор Коломойський запропонував голові ОАСК Павлу Вовку "дурні гроші" за зрив конкурсу на призначення керівника САП.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтерес Коломойського у тому, щоб знищити провадження НАБУ/САП щодо ПриватБанку, в якому ключовим фігурантам вже й підозри вручено (пам’ятаєте, Ситник чартер саджав). Без чесного керівника САП знищити цю справу Коломойському буде значно легше", - запевняє Шабунін.

Він наголошує, що без особистої санкції Зеленського/Єрмака ОАСК не наважиться знести конкурс на керівника САП навіть за дурні гроші від Коломойського.

"І цим меседжом я хочу зафіксувати, що всі стейкхолдери процесу (всередині і ззовні країни) чітко розуміють, що фінальне слово саме за Зеленським/Єрмаком. Навіть ліквідація ОАСК "обуреним" президентом (після знесення конкурсу) нікого не обмане. Всі розумітимуть, хто - цап-відбувайло, а хто - дав санкцію", - пише він.

На його переконання, якщо суд таки знесе конкурс, то всі точно знатимуть, що це було рішення саме Зеленського/Єрмака.

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"Коли, не приведи Боже, ці наслідки настануть, Вовк (та суддя Огурцов) мають в офлайні відчути реакцію українців. Втекти за кордон (навіть в ЄС) через санкції вони вже не зможуть. Як і не зможуть скористатися грошима на рахунках. Тож фізично і Вовк, і Огурцов будуть в Україні, де ніяка приватна армійка Коломойського чи мусора Татарова не захистять їх від розгніваних українців. Особливо від ветеранів, побратими яких залишаться на фронті без такої потрібної американської зброї", - продовжуж Шабунін.

"Тепер щодо Коломойського, у якого з благословення ОП справи йдуть пречудово. Американське правосуддя дістає завжди. Іноді це відбувається пізніше (як буде з Фірташем), але доганяють американці завжди. Особливо це стосується локальних оборзєвших чортів, яким від тимчасової безкарності знесло дах, і які починають працювати в інтересах геополітичних ворогів США. В кейсі Коломойського конкретно - в інтересах путінської Росії", - резюмував він.



