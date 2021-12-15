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Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко

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Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко
Першого віцеспікера Олександра Корнієнка не викликали на допит в НАБУ щодо зарплат у конвертах депутатам від фракції "Слуга народу".

 Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в середу.

Корнієнко розказав, що й з інших питань його теж не викликали.

"Я був одного разу в НАБУ. Ми з покійним Антоном (Поляковим. - Ред.) ходили "здаватися" щодо виборів. У Антона була підозра, що в списках продавалися місця. Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ. На цьому історія і закінчилася", - зауважив перший віцеспікер.

Він наголосив, що не отримував зарплату в конвертах, а також не роздавав її "Слугам народу", коли був на посаді першого заступника голови фракції СН.

Також читайте: "Одкровення" Богдана не дивився. Це якийсь художній жанр, серіал, а не політика, - Корнієнко

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Топ коментарі

  • Кардан_вал
    Йому, мабуть, без конверту на картку кидають...
  • Oljik
    Або в корзину для сміття.
  • Ан Мур
    сказав напівправду. Кеш, справді, не він роздає, не його обов'язки.
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