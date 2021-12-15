Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко
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Першого віцеспікера Олександра Корнієнка не викликали на допит в НАБУ щодо зарплат у конвертах депутатам від фракції "Слуга народу".
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в середу.
Корнієнко розказав, що й з інших питань його теж не викликали.
"Я був одного разу в НАБУ. Ми з покійним Антоном (Поляковим. - Ред.) ходили "здаватися" щодо виборів. У Антона була підозра, що в списках продавалися місця. Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ. На цьому історія і закінчилася", - зауважив перший віцеспікер.
Він наголосив, що не отримував зарплату в конвертах, а також не роздавав її "Слугам народу", коли був на посаді першого заступника голови фракції СН.