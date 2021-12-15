Євросоюз готовий до "безпрецедентних заходів" у разі агресії РФ проти України, - фон дер Ляєн
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Звісно, ми хочемо хороших відносин із Росією, але чи буде це так, залежить від поведінки Росії", - зазначила вона.
За її словами, Росія наразі обирає "агресивний підхід стосовно своїх сусідів".
Вона нагадала, що ЄС і країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
Глава Єврокомісії наголосила, що ЄС готовий у разі нової агресії розширювати санкції та вжити "додаткових безпрецедентних заходів із серйозними наслідками для Росії".
Водночас фон дер Ляєн закликала Росію обрати шлях деескалації та виконувати міжнародні зобов'язання.
Вона також знову запевнила в "непохитній підтримці" України з боку ЄС.