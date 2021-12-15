Будівництво траси М-05 Київ - Одеса стартувало на Черкащині

Міністерство інфраструктури завершило всі необхідні процедури для того, щоб почати наступний етап оновлення траси М-05 Київ - Одеса.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства деться про ремонт 85 км у Черкаській області.

Відновлення однієї з головних трас країни відбувається за програмою "Велике будівництво". Минулого року відремонтували 25 км дороги в Київській та Черкаській областях, на черзі - три ділянки загальною протяжністю 85 км на Черкащині.

Фінансуватимуть ремонт за рахунок кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

"У рамках кредитних угод з ЄБРР та ЄІБ йдеться про оновлення близько 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Це дозволить забезпечити якісне покриття на всій протяжності одного з найважливіших для України маршрутів. Завершити роботи на 85-кілометровій ділянці плануємо вже за 2 роки" - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів з використанням Порталу електронних закупівель клієнта ЄБРР (ECEPP).

Нагадаємо, цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлять 6,5 тисяч км доріг державного і місцевого значення.

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