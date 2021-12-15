Парламент не втручається у редакційну політику телеканалу "Рада", - Корнієнко
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в середу сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
Він наголосив, що Верховна Рада не є власником телеканалу "Рада".
"Власником по суті є український народ, тому що це державний канал. Але ми виконуємо обов’язки власника. Що це за обов’язки? Це створити підприємство, затвердити його статут, призначити керівництво, причому це робить не Верховна Рада, а апарат… Далі канал вже, спираючись на свій статут, приймає ті чи інші рішення", - зауважив Корнієнко.
Відповідаючи на питання, чи будуть депутати ходити на ток-шоу, якщо вони з’являться на телеканалі "Рада", перший віцеспікер зазначив: "Буде шоу, братимемо участь в шоу. Буде аналітична програма, то в ній…Якщо решта каналів показують шоу і заволікають глядача різними медійними технологіями, то чому канал "Рада" має бути в стилі 2001 року?! Давайте він теж буде в стилі 2022-го".