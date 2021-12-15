Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів: Для подорожей відкриються десятки країн

Україна готується приєднатися до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону", - сказала Карчевич.

За його словами, вакциновані українці зможуть відвідати більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація

На сьогодні такий доступ для громадян України відкритий у 52 країни світу, які визнають COVID-сертифікати у застосунку "Дія".

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