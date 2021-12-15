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Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів: Для подорожей відкриються десятки країн

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Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів: Для подорожей відкриються десятки країн
Україна готується приєднатися до Глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

"Незабаром з українським COVID-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити всі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових COVID-документів для перетину кордону", - сказала Карчевич.

За його словами, вакциновані українці зможуть відвідати більше країн світу, без ПЛР-тестів та самоізоляції, коли таке дозволяє епідемічна ситуація

На сьогодні такий доступ для громадян України відкритий у 52 країни світу, які визнають COVID-сертифікати у застосунку "Дія".

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    По поводу карантина - не находите что это бредово - если тест то покажет что здоров, зачем сидеть на карантине???
    Ну а то что людям с двумя (а некоторым и с тремя ) проколами один хрен нужно подтверждать тестом что они стерильны - перебор и идиотизм. Зачем тогда кололи??
    И в чем разительная разница между здоровым и не проколотым с норм. тестом, и с проколотым с сертификатом и норм.тестом???? И тот и тот здоровы, только первому нужно отсидеть срок, а у второго есть бумажка????? Ведь бред же полный.
  • Tui Yii
    дозвезды все эти сертификаты, вся европа один хрен тест не позднее 24ч на вьезде требует .Так что проколотому еще и нужно доказать что он не просто проколотый, а проколотый и незаразный (считай стерильный).Более бредовой хрени придумать нельзя было еще парулетназад.
  • Лариса fb3d953c
    Зеленая власть хвалится что присоединила Украину к черным глобалистам и их цифровизации населения для контроля и управления цифрорабами. Есть чем хвастать по их мнению. В нормальных странах отказываются от кодов, масок, локдаунов, обязательных экспериментальных прививок населения ( опытов над людьми), люди байкотируют те магазины где введены коды, они пустые, это такая страна как Швеция. У нас же зеленые наперсточники хвастают, тем что дурят людей и принуждают, нарушая Конституцию страны. Они уже ввели третью вакцинацию для стариков и тяжелобольных, хотят их добить. Хочется думать , что эти подонки ответят когда - нибудь за свои злонамеренные поступки в отношении людей и всего человечества.
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