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Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії, - Шуляк

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Заяви про зарплати в конвертах для "слуг народу" негативно впливають на репутацію партії, - Шуляк
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк називає прикрими звинуваченнями заяви деяких колег про зарплати в конвертах для "слуг народу".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, вона сказала в коментарі журналістам у ВР в середу.

За словами Шуляк, такі заяви негативно впливають на репутацію "слуг народу".

"Я б дуже хотіла, щоб хтось нарешті зайнявся цим питанням. Я є заступником голови фракції. У мою групу, з якою я працювала, до того, як очолила партію, у свій час входили Анна Скороход, Олександр Дубінський, Олександр Юрченко. Я думаю, всі ці люди, які вже не є членами фракції "Слуга народу", могли б розказати, чи дійсно були такі речі (зарплати в конвертах. - Ред.)", - наголосила нардеп.

Вона зауважила, що якщо ці депутати мовчать, то заяви про зарплати в конвертах "схожі на наклеп".

Також читайте: Зарплату в конверті не отримував, "Слугам народу" їх не роздавав, - Корнієнко

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Топ коментарі

  • Андрей Shaman
    репутація слуг?))))))))))))
    а пані з гумором))))
  • Ksenia VB
    Об'єктивно практично всі зелені депутати значно і стрімко покращили своє матеріальне становище. Навіть почали декларувати мільйони, купувати дорогу нерухомість, елітні автівки, тощо. Де вони їх понабирали ? Тож не з неба впало.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    т.е. сам факт как бы не влияет на имидж, а освещение сего факта - ух как подорвало ))))
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