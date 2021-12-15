Дисбаланси катастрофічні. Ми на порозі страшних подій, - Богдан вважає, що Зеленський не досидить на посаді до кінця терміну
Як інформує Цензор.НЕТ, про ще він заявив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.
"Я не бачу шансів йому всидіти. Дисбаланси катастрофічні: бюджетні, економічні, енергетичні, управлінські, військові, правоохоронні. [...] Я не бачу навіть того, хто захоче замість нього [обійняти цю посаду], як це виправити, що зробити треба", – сказав ексглава ОП.
Він послався на "світову кон'юнктуру".
"Ми на порозі якихось страшних подій, яких ми взагалі... Ми навіть не суб'єкт, ми об'єкт. Ти не розумієш, по-дипломатичному його тролять тим, що відбувається. Що він зараз виконуватиме? Які Мінські угоди? Хто захоче це на себе брати?" – запитав Богдан.
Ексглава ОП уточнив, що, говорячи про те, що Зеленський "не всидить", він виступає проти таких способів позбавлення посади президента, як майдани.
"Це має бути його добровільне рішення. [...] Він може піти сам, він сам це говорив. Якщо обставини будуть сильнішими – встане і піде", – вважає Богдан.
Відповідаючи на запитання, чи хоче, на його думку, Зеленський піти на другий президентський строк, і Богдан відповів ствердно, наголосивши, що не бачить, "щоб він міг усидіти".
"Ну не можна замінювати телекартинку сутністю. У боротьбі холодильника та телевізора завжди переможе холодильник", – пояснив ексглава ОП.
Нагадаємо, Зеленського обрали президентом 21 квітня 2019 року, він обійняв посаду 20 травня. У другому турі виборів за Зеленського віддало голоси 73,22% виборців, за його суперника, п'ятого президента Петра Порошенка – 24,45%.
Згідно з результатами опитування, проведеного у листопаді-грудні 2021 року Українським інститутом майбутнього спільно із соціологічною компанією New Image Marketing Group, Зеленський лідирує у президентському рейтингу – його збирається підтримати 25% українців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором. Друге місце посідає Порошенко – у нього 16%.