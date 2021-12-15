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Богдан - Зеленському: "Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати"

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Богдан - Зеленському: "Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати"
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що президентові України Володимиру Зеленському після телефонної розмови лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "треба було йти".

Як індофрмує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.

"Я хотів попросити піти... А далі все – катастрофа. Це були останні моменти, коли можна було виїхати до Італії, жити із сім'єю, фотографуватися на пляжі та писати сценарії", – зазначив Богдан.

За його словами, у команді президента "ніхто не розуміє, що треба робити".

"Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати! До бісової матері. Їхати за кордон, отримати письмові гарантії, пох..р від кого, і жити. Все, не чіпай цю країну... Але вже був цей дзвінок, після якого дороги назад немає. Там тільки прірва", – вважає Богдан.

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Нагадаємо, 7 грудня президент Путін і Байден провели двогодинну розмову захищеним каналом відеозв'язку. У Білому домі заявили, що Байден висловив "глибоке занепокоєння" Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників у зв'язку з нарощуванням Росією сил навколо України. Байден попередив Путіна про "рішучі економічні та інші заходи" у разі вторгнення в Україну.

Путін під час розмови заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена ​​у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - сказав він. У Білому домі зазначили, що Байден не пішов на поступки російській стороні щодо можливого вступу України до НАТО.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Це ж Богдан їх привів. Всіх тих невігласів.
    Ви ж переконували - аби не Порошенко - одразу справи налагодяться.
    Що ми маємо тепер ? Повний звиздець куди оком не кинь.
  • Чайка Київ
    Так і є. Та на фоні цього зеленого колаборантського непотрібу і богдан вигдядає патріотом. Дожились.
    Затепрожали.
  • Ksenia VB
    Ба більше. На фоні зеленого кодла Богдан виглядає адекватним. Оце вже дзвіночок.
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