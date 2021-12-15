Богдан - Зеленському: "Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати"
Як індофрмує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.
"Я хотів попросити піти... А далі все – катастрофа. Це були останні моменти, коли можна було виїхати до Італії, жити із сім'єю, фотографуватися на пляжі та писати сценарії", – зазначив Богдан.
За його словами, у команді президента "ніхто не розуміє, що треба робити".
"Йти треба до бісової матері та ідіотів своїх забирати! До бісової матері. Їхати за кордон, отримати письмові гарантії, пох..р від кого, і жити. Все, не чіпай цю країну... Але вже був цей дзвінок, після якого дороги назад немає. Там тільки прірва", – вважає Богдан.
Нагадаємо, 7 грудня президент Путін і Байден провели двогодинну розмову захищеним каналом відеозв'язку. У Білому домі заявили, що Байден висловив "глибоке занепокоєння" Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників у зв'язку з нарощуванням Росією сил навколо України. Байден попередив Путіна про "рішучі економічні та інші заходи" у разі вторгнення в Україну.
Путін під час розмови заявив, що НАТО робить спроби "освоєння" території України. "Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь", - сказав він. У Білому домі зазначили, що Байден не пішов на поступки російській стороні щодо можливого вступу України до НАТО.