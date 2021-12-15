Загорнув у килим і вивіз тіло за місто: на Дніпропетровщині затримано підозрюваного у вбивстві військового
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Новомосковського РВП
Як встановили поліцейські Новомосковського районного відділу поліції, злочин стався в ніч з 11 на 12 грудня в орендованій квартирі у м. Дніпро. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник завдав потерпілому численні удари ножем. Внаслідок травм потерпілий загинув на місці. Щоб приховати злочин, чоловік загорнув тіло у килимове покриття та вивіз на автомобілі за місто.
13 грудня близько 16-ї години до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла невідомого чоловіка на узбіччі автодороги поблизу смт Губиниха. На місце події направили слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 48-річний військовослужбовець.
Вже наступного дня поліцейські встановили підозрюваного у скоєнні умисного вбивства - 32-річного колегу по службі загиблого. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затриманому пред’явили повідомлення про підозру. Слідство триває.