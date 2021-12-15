Загорнув у килим і вивіз тіло за місто: на Дніпропетровщині затримано підозрюваного у вбивстві військового

У Новомосковську Дніпропетровської області затримали 32-річного підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Під час конфлікту підозрюваний завдав потерпілому смертельні ножові поранення, після чого загорнув тіло у килимове покриття та вивіз на узбіччя дороги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Новомосковського РВП

Як встановили поліцейські Новомосковського районного відділу поліції, злочин стався в ніч з 11 на 12 грудня в орендованій квартирі у м. Дніпро. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник завдав потерпілому численні удари ножем. Внаслідок травм потерпілий загинув на місці. Щоб приховати злочин, чоловік загорнув тіло у килимове покриття та вивіз на автомобілі за місто.

13 грудня близько 16-ї години до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла невідомого чоловіка на узбіччі автодороги поблизу смт Губиниха. На місце події направили слідчо-оперативну групу. Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 48-річний військовослужбовець.

Вже наступного дня поліцейські встановили підозрюваного у скоєнні умисного вбивства - 32-річного колегу по службі загиблого. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затриманому пред’явили повідомлення про підозру. Слідство триває.