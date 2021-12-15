Коломойський не сплачуватиме 4,7 млрд грн штрафу, плюс йому подарували 800 млн грн на рік від ренти на руду. Як вам деолігархізація? - ЦПК
Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
"Слухайте, якось щастить Коломойському останнім часом. Судіть самі, лише за останні кілька тижнів:
- Коломойському подарували 800 млн грн на рік, залишивши на тому ж рівні ренту на марганцеву руду. Цього року олігарх отримав ще й рекордні прибутки на тлі підвищеного попиту на сировину. І якщо залізну руду депутати вирішили прив’язати до світових цін, то марганцеву із закону №5600 в останній момент прибрали.
- Шостий апеляційний адміністративний суд заблокував використання Антимонопольним комітетом доказів НАБУ щодо діяльності паливного картелю Коломойського. Це рішення дозволить олігарху не сплачувати до бюджету 4,7 млрд грн штрафу.
- Акціонери "Укрнафти" планують розділити активи компанії, в результаті чого перспективні та найбільш рентабельні нафтові активи відійдуть бізнес-групі Коломойського. Як пишуть ЗМІ, Коломойському відійде 55% активів "Укрнафти" і стягнення боргів за газ на $1 млрд.
"Як вам деолігархізація? Повний джекпот для Коломойського буде, якщо вийде зірвати конкурс на керівника САП. Інтерес Коломойського в тому, щоб знищити провадження НАБУ/САП щодо ПриватБанку, в якому ключовим фігурантам вже й підозри вручено (пам’ятаєте, Ситник чартер саджав). Без чесного керівника САП знищити цю справу Коломойському буде значно легше. Недоліквідований ОАСК тут може якраз стати в нагоді!, - резюмує ЦПК.