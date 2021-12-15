Ув’язнений в ОРДЛО Матюшенко перебуває у критичному стані, - Денісова

Стан здоров’я громадянина України Валерія Матюшенка, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32, критичний.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Омбудсмен зазначила, що відповідно до медичного висновку за протоколом ультразвукової діагностики щитовидної залози, Валерій має ознаки дифузно-осередкових змін щитовидної залози та глибоку шийну лімфаденопатію з обох сторін. Зволікання з кваліфікованим лікуванням може призвести до онкологічного новоутворення.

Згідно з рекомендаціями лікаря, медобстеження із залученням кваліфікованих спеціалістів мають відбуватися кожні три місяці. Валерій потребує постійного медикаментозного забезпечення.



Валерій Матюшенко

Також Валерій Матюшенко має вроджене генетичне захворювання - синдром Туретта, який характеризується підсвідомими постійними скороченнями м'язів. Після перенесених тортур, його стан погіршився, інтервал між нервовими тиками становить лише декілька секунд, що призводить до морального та фізичного виснаження.

За отриманою інформацією, у Валерія Матюшенка стався напад: вузол, що утворився в паховій зоні внаслідок тяжких робіт впродовж 10 місяців у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", виявився паховою грижею, що спричинило защемлення кишківника. Без оперативного втручання, защемлення може призвести до летального наслідку. В умовах виправної колонії вчасно надати потрібну меддопомогу неможливо.

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Валерій перебуває в полоні з 15 липня 2017 року. Після затримання пережив сильні побої, йому зламали ребра. 28 серпня 2018 року був засуджений окупантами за "шпигунство на користь України" до 10 років позбавлення волі.

Чотири роки Валерія Матюшенка виключають зі списків на обмін та не допускають до нього представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ОБСЕ, ООН.

"Всі вищеназвані дії стосовно Валерія є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Валерія Матюшенка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги та порушення питання про його звільнення за станом здоров'я", - написала Денісова.