Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця березня 2022 року

Уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.

"Уже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу. Завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", - зазначив він.

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