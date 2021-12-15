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"Віялових відключень" електроенергії в Україні немає, - Шмигаль

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"Віялових відключень" електроенергії в Україні немає, - Шмигаль
Наразі в Україні немає ніяких "віялових відключень" електроенергії.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку опалювального сезону жодних віялових відключень споживачів, тобто відключень пов’язаних із заходами для примусового зниження споживання, не відбувалось. Графіки обмеження потужності та аварійного відключення не застосовувалися. Це офіційне повідомлення "Укренерго", і лише "Укренерго" може застосовувати такі обмеження", - зазначив Шмигаль.

"Кількагодинні відключення, які можуть відбуватись у тому чи іншому місті — це невідкладні ремонтні роботи на лініях електропередач, про які попереджають заздалегідь. Або аварійні ситуації, пов’язані з погодними умовами", - додав він.

Читайте також: В Україні достатньо енергоресурсів для спокійного проходження опалювального сезону, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Рекрут
    Віялових відключень не буде, тільки кожень день планові ремонтні роботи.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Всі відключення анонсують як планові роботи, брехня і далі.
  • Alexey Chernyavsky
    Да только у нас третий раз за неделю по четыре часа для проведения работ. А мне какая разница работы это или веерные отключения.
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