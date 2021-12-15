Посольство на зв'язку з українським журналістом Цимбалюком, якого обвинувачують у РФ в екстремізмі, - МЗС

Посольство України в Росії та Міністерство закордонних справ України на зв'язку з українським журналістом Романом Цимбалюком, якого РФ звинувачує в екстремізмі.

Про це у Twitter повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" й "іноземними агентами". МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.

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