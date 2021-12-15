Кабмін схвалив призначення Синєгубова головою Харківської ОДА

Кабінет Міністрів схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Про це у Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Кабмін також схвалив звільнення Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, яку він обіймає нині.

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