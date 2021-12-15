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За перші дві доби заявки на "ковідну тисячу" подали понад півмільйона громадян, - Шмигаль

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За перші дві доби заявки на "ковідну тисячу" подали понад півмільйона громадян, - Шмигаль
За перші дві доби тестування онлайн-послуги видачі 1000 грн у рамках проєкту "єПідтримка" оформлено понад 500 тис. заявок на виплату.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр нагадав, що цього тижня стартувало тестування програми Президента України єПідтримка. За декілька днів банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

"За перші дві доби роботи для тестувальників пілотного проєкту оформлено понад 500 тис. заявок на виплату. Це непоганий старт. З 19 грудня кожен вакцинований зможе почати витрачати свою тисячу. А Уряд продовжить працювати над вдосконаленням програми", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 грн за вакцинацію на придбання ліків вже з наступного року, - Шмигаль

За перші дві доби заявки на ковідну тисячу подали понад півмільйона громадян, - Шмигаль 01

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Спортзалам приготовится к набегу пенсионеров! Инвентарь надо бы все-таки заранее привязать...
  • Ритта Рыжук
    "Мудрий нарід" ласий до халяви !!! Але питання з чиєї кишені ці грошенята ??? )))
  • Small Jerboa
    Два миллиона зе-тыпилов ломанутся в музеи?
    Очень хочется на это посмотреть...
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