На ринку у Харкові сталася стрілянина: постраждали двоє чоловіків 63-х та 57 років
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Інформація про бійку чоловіків та стрілянину біля станції метрополітену "Центральний ринок" надійшла до поліції 15 грудня близько 11:30.
В результаті події до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлені двоє чоловіків 63-х та 57 років.
Як пише "Суспільне", за словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, у чоловіка, який стріляв, є рана на обличчі, він у стані сп'яніння, а у 57-річного чоловіка — забита рана гомілки від пострілу з травматичної зброї. Від госпіталізації чоловік відмовився.
За адресою працює слідчо-оперативна група поліції.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3. Всі обставини події з’ясовуються.