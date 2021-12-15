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Треба готуватися до того, що штам коронавірусу "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі, - фон дер Ляєн

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Треба готуватися до того, що штам коронавірусу "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті, зазначила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється дуже швидко і може стати домінуючим вже до середини січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє AFP.

"Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.

За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму.

У вівторок у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що "Омікрон" поширюється "зі швидкістю, якої ми ніколи не бачили з іншими варіантами" і країнам варто вжити заходів, щоб уникнути перевантаження медичної системи.

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Як повідомлялося раніше, 15 грудня перші випадки зараження штамом "Омікрон" підтвердила Литва, ставши 26-ю з країн блоку, де відомо про випадки зараження.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, за добу з 13 на 14 грудня по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 новий випадок зараження "Омікроном".

Загалом відомо вже про 2127 випадків. Найбільше з них виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті - поки менше 50.

Топ коментарі

  • Tui Yii
    а с какой она стала бесплатна???? Так или иначе все вакцины ЗАКУПЛЕНЫ у производителя, и эти производители приподнялись за год в 10-20 раз. получив кеш на свои счета.
  • Tui Yii
    Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму. Джерело: https://censor.net/ua/n3305376

    При этом на вьезде в любую страну - сдай свежий тест, ибо доверия этим прививкам нет нигде

    Проколотые должны быть не просто проколоты, они должны быть незаразны.Правда и здоровые непроколотые могут быть незаразны, ноэтосовершеннодругое , немедленно в карантин
  • VOLVO XC 70
    бабахнет и очень скоро да так что сразу все забудут про высосаный из лабораторий Ковид... последствия прививок шмундяка будут куда страшнее...и безальтернативны... морги будут забиты вмиг.... да перестанут быть заразными.... но будут привитые и мертвые.. или инвалидностью рост которых достигнет 40-45% в группе привитых молчу про бесплодие рост онкологий иммунологических болезней и побочек типа летальных скоротечных инфарктов сердца легких тромбозов и расслоение кровотворной и магистральных аорт и сосудов.. никто так и не пояснил-- что и от чего колят... на перспективу... да вы заболеете.... но не умрете ..а может нет--таки ДА вы умрете, но позже и наверняка а вот если не кололись есть шанс пробежать между каплями.... медицинский аспект давно утрачен ....все поглащается аргументацией ДИКТАТУРА ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ И ОЧЕВИДНОСТИ БРЕХНЯ ВЛАСТЕЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.... ПОДАВЛЕНИЕ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНОГО МНЕНИЯ К КОВИДУ И ПРИВИВКАМ..... ПОПЫТКА ВЛАСТЕЙ ПОСТРОИТЬ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗОМБИ....
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