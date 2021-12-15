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Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц

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Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц
Будь-яке порушення Росією територіальної цілісності України Росією матиме високу ціну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина з великим занепокоєнням слідкує за безпековою ситуацією на російсько-українському кордоні.

"Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати тут єдиним фронтом з нашими європейськими партнерами і нашими трансатлантичними союзниками", - зазначив Шольц.

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Топ коментарі

  • Микола Папізже
    Скажіть хто небудь тому Шольцу, що россія вже 7 років, як порушила кордони України.
  • Підлога Маккартні
    Так уже ж порушили: крысм отжали и бойню на домбасе затеяли. А вы, курвы, схавали...
  • tamerlan
    Где то это уже звучало со стороны тевтонцев. А! Вспомнил! Комсомолка из ШТАЗИ пальчиком грозила.
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