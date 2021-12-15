Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц
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Будь-яке порушення Росією територіальної цілісності України Росією матиме високу ціну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
За його словами, Німеччина з великим занепокоєнням слідкує за безпековою ситуацією на російсько-українському кордоні.
"Будь-яке порушення територіальної цілісності матиме високу ціну, і ми будемо виступати тут єдиним фронтом з нашими європейськими партнерами і нашими трансатлантичними союзниками", - зазначив Шольц.