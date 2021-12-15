Брата скандального голови ОАСК Вовка Зонтова випустили під заставу в 7,61 млн грн. Спочатку було 35 млн грн

Адвокат, колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Юрій Зонтов, підозрюваний у підбурюванні в отриманні неправомірної вигоди, вийшов із СІЗО після внесення застави як альтернативи арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"13 грудня за нього внесено заставу у сумі 7,61 млн грн", - сказали в САП.

Водночас у САП уточнили, що підозрюваний перебував під вартою з 6 квітня 2021 року.

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Зазначимо, що спочатку суд встановив Зонтову заставу у розмірі 35 млн грн. Пізніше її було зменшено до 27,24 млн, потім до 21,56 млн грн.

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

21 квітня брата глави ОАСК Вовка Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.