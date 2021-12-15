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Зеленський просить Азербайджан допомогти Україні зі звільненням полонених

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Зеленський просить Азербайджан допомогти Україні зі звільненням полонених
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Азербайджана Ільхама Алієва щодо можливості долучення Азербайджану до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський та Ільхам Алієв зустрілися в Брюселі.

"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", - заявив Зеленський.

Також сторони обговорили транзит вантажів за маршрутом Європа - Кавказ - Азія - морем та залізницею.

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Зеленський запропонував провести в лютому в Києві самі за участі президентів Азербайджану та Туреччини з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з цими країнами.

Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    а чего не Экваториальную Гвинею?
  • Чайка Київ
    Він згадує про "пріорітет" коли плануює щось злити. Що?
  • Ksenia VB
    Сам нічого не може. Попрошайка.
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