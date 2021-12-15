Близько 6,5 млрд вже спрямовані на зарплати шахтарям, - Галущенко

На зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств поточного року було спрямовано близько 6,5 млрд грн, передбачених у бюджеті, плюс забезпечено додаткові надходження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив під час засідання уряду в середу.

На зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств поточного року було спрямовано близько 6,5 млрд грн, передбачених у бюджеті, плюс забезпечено додаткові надходження, 90 млн грн із яких надійдуть найближчим часом, повідомив міністр енергетики.

"На поточну дату Міненерго забезпечило виплати держпідтримки шахтарям із коштів, передбачених у бюджеті на поточний рік, у повному обсязі, зокрема на зарплати спрямовано близько 6,5 млрд грн. Паралельно з цим ми напрацювали протягом року і працюємо зараз над виділенням додаткових коштів із метою скорочення цієї заборгованості", – сказав Галущенко.

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Він нагадав, що восени поточного року з держбюджету було додатково виділено близько 1 млрд грн, що надійшли на шахти двома траншами по 700 млн грн та 300 млн грн у листопаді та грудні відповідно. До цього за рахунок економії коштів за іншими статтями було спрямовано 390 млн грн.

"Ми також знайшли можливість спрямувати на зарплати шахтарям до кінця року ще 90 млн грн за рахунок перерозподілу за іншими статтями. Їх буде перераховано найближчим часом", - запевнив міністр.

Водночас він уточнив, що за результатами переговорів із ПАТ "Центренерго" вчора генкомпанія перерахувала вуглевидобувним підприємствам близько 370 млн грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зі свого боку, попросив главу Міненерго забезпечити контроль за виділенням коштів, що надходять шахтам, саме на зарплати гірникам.

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Як повідомлялося, ПАТ "Центренерго" за домовленістю з Міненерго у грудні планує переказати державним вугледобувним підприємствам як аванс близько 700 млн грн, які має бути спрямовано на виплату заробітних плат шахтарям.

Міненерго закликало профспілки гірників долучитися до контролю за виконанням керівництвом шахт принципу 80/20, згідно з яким, за рішенням уряду, 80% усіх отриманих коштів має йти на заробітні плати.