Абітурієнти з ТОТ отримуватимуть близько 6 тис. грн стипендії під час проходження реінтеграційних курсів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Удосконалення документу направлено на збільшення стипендіального забезпечення абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які проходитимуть навчання на реінтеграційних курсах у 2022 році. З 1 січня 2022 року воно становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року на одну особу (7 443 грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх відрахувань сума становитиме приблизно шість тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, рішенням Уряду:
- розширено цільову аудиторію реінтеграційних курсів за рахунок категорії осіб, які у попередньому навчальному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти;
- встановлено заборону брати участь у реінтеграційних курсах особам, які проходять або завершили навчання в українських закладах вищої освіти, особам, які навчалися на реінтеграційних курсах у попередні роки, а також запроваджено механізм верифікації відповідної інформації;
- надано можливість проведення заходів, визначених Порядком використання коштів (крім реінтеграційних курсів), також і для внутрішньо переміщених осіб
- зміщений акцент з навчання на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій до українського соціокультурного простору.