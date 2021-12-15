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Для в’їзду до Польщі тепер потрібні і сертифікат про вакцинацію, і негативний ПЛР-тест

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Для в’їзду до Польщі тепер потрібні і сертифікат про вакцинацію, і негативний ПЛР-тест
З 15 грудня громадяни, які прибувають до Польщі з-за меж ЄС, зокрема з України, крім сертифіката про вакцинацію, мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2.

Цей результат має бути польською або англійською мовами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, зробленого не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено", - йдеться у повідомленні.

Ця вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі або в сусідній країні, опікунів, котрі їх супроводжують, дітей, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав, у супроводі опікунів.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Растёт понимание что прививачка ничего не гарантирует. Вопрос что дают сертификаты про них набирает силу.
  • юрий П cf937564
    ну вот,хоть кто понял,что вакцина,это лишь проформа.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    вакцина не есть гарантия что человек не переносчик,напротив-из за лёгкой формы болезни много людей не обращают внимание на симптомы
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