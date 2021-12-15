РФ чинить тиск на українського журналіста Цимбалюка, - Денісова
Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадує, що Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований в Росії.
"Його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі). Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують Романа у шпигунській діяльності", - зауважує Денісова.
"Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.