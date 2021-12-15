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РФ чинить тиск на українського журналіста Цимбалюка, - Денісова

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РФ чинить тиск на українського журналіста Цимбалюка, - Денісова
РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності.

Про це пише у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадує, що Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований в Росії.

"Його звинувачують в екстремізмі та хочуть порушити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі). Також на журналіста здійснюється атака через пропагандистські ЗМІ, які звинувачують Романа у шпигунській діяльності", - зауважує Денісова.

"Такі дії стосовно журналістів є неприпустимими. Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство на зв'язку з українським журналістом Цимбалюком, якого обвинувачують у РФ в екстремізмі, - МЗС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.

РФ чинить тиск на українського журналіста Цимбалюка, - Денісова 01

Топ коментарі

  • Сергей Андрейчев
    Вали оттуда,пока не поздно.Тебя еще выкупать...
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Роме нужно брать руки в ноги и бежать из мордора.Это ему говорили и Айдер и Аркадий Бабченко.До 24 числа осталось мало времени
  • fg cbn
    Ботоксный фюрер Путлер - это лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
    Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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