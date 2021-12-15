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Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму "Омікрон", - дослідження

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Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від штаму "Омікрон", - дослідження
Дві дози вакцини CoronaVac не захищають від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на дослідження Гонконзького університету.

Зазначається, що штам "омікрон" зміг зменшити ефективність двох доз вакцини від COVID-19, зокрема вакцини CoronaVac.

Отже, люди, котрі отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати вищий ризик повторного зараження.

Видання повідомляє, що у жодного з 25 людей, які отримали обидві дози вакцини CoronaVac, не було виявлено рівня антитіл, необхідного для боротьби з вірусом.

Що стосується вакцини Pfizer, то такі антитіла виявили лише у 5 з 25 вакцинованих. Однак навіть вони були в 35-40 разів нижчими, аніж проти штамів "Бета" чи "Дельта".

Також читайте: Бустерна доза забезпечує максимальний захист від штаму "Омікрон", - Pfizer

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Кольщик наколи мне куаркод,
    Рядом чудотворный крест с иконами,
    Чтоб играли там антитела
    С дельтами и омикронами.
  • Cтарий Кінь
    По-перше, нема гарантій що, легкий перебіг хвороби пов'язаний з вакцинацією. По-друге, більшість з тих, хто уповноважений від влади говорити про хвороби не є вірусологами але чиновниками, які в кращому випадку закінчили медичний. Достатньо подивитися коли вони останній раз практично займалися медициною.
  • Максим Дрозд eda05b29
    Не вакцинирован вообще, 2 года, полёт нормальный.
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