Єврокомісія розробила план дій на випадок російського вторгнення до України, - віцепрезидент ЄК Шефчович

Європейська комісія за дорученням Європейської ради розробила варіанти дій на випадок ескалації ситуації внаслідок концентрації російських військ біля кордонів України і представить їх завтра на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі

.Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович на пленарному засіданні Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми виконуємо завдання, дане нам Європейською радою, яка просила розробити варіанти на випадок, якщо ситуація стане більш драматичною і буде реальна небезпека подальшої ескалації або подальшої агресії (Росії. – Ред.) проти України. Ми маємо готові варіанти ... і представимо ці опції на розгляд Європейської ради завтра. Ми також закликаємо до мирного врегулювання, до деескалації та використання дипломатичних каналів для врегулювання", - наголосив Шефчович.

Він зауважив, що під час парламентських слухань багато депутатів висловили занепокоєння щодо масованої російської військової присутності вздовж східного кордону України.

"Я хотів би підтвердити ще раз наші непохитні зобов’язання щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім політичного співробітництва ми підтримали Україну, надавшии понад 40 мільярдів євро з 2014 року. Ми також працюємо в інших секторах, у всіх сферах - від енергетики до критичних сировинних матеріалів. Ми підтримуємо Україну у структурних реформах та в модернізації адміністративного управління", - нагадав віцепрезидент Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про ймовірність російського вторгнення до України: Загроза постійна, але зараз ситуація під контролем