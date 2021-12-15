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Наливайченко просить НАБУ розслідувати роль Офісу президента і уряду в схемі розкрадання коштів Енергоатому олігархом Коломойським

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Наливайченко просить НАБУ розслідувати роль Офісу президента і уряду в схемі розкрадання коштів Енергоатому олігархом Коломойським
Ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати роль посадових осіб Офісу президента та Кабінету Міністрів у корупційних схемах щодо купівлі електроенергії державних АЕС структурами олігарха Ігоря Коломойського за заниженою на 4 млрд грн ціною.

 Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши копію звернення.

 "Звернувся до НАБУ з проханням розслідувати розкрадання коштів національної компанії "Енергоатом" на суму понад 4 млрд гривень структурами олігарха Коломойского у змові з керівництвом держави. Така корупційна схема неможлива без участі в ній топчиновників – Кабінету Міністрів і Офісу президента" - повідомив нардеп. Він зазначив, що національні АЕС, які забезпечують понад 50% потреб України в електроенергії, віддавали олігарху електроенергію за заниженими цінами. "У той самий час, як всі підприємства платять 3-4 грн за кВт.годину, завод олігарха отримував струм від державної компанії по 1,20 грн", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 грудня "Радіо Свобода" випустило розслідування про злочинну змову заводів Коломойського з владою, згідно з якою олігарх отримував електрику з державних АЕС електроенергію за заниженою ціною для виробництва криптовалюти Bitcoin на Запорізькому феросплавному заводі.

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    По скольку нужно скинуться, я готов, чтоб запаковать это мировое зло - беню, в клетку и отправить Штатам, они его там ждут... в Украине власть только потакает и прислуживает этому наглому передасту, вместо того, чтоб конфисковывать украденные в народа 150 млрдов. он продолжает и дальше красть....
  • Лариса fb3d953c
    Что тут расследовать? Во всей гадости, что за эти 2 года постигла Украину виноват зеленый офис и слуги. Такого бедлама и такого наглого беззакония и бандитизма Украина за свою 30 летнюю историю еще не видела. Это уже апогей. Но впереди будет уже заоблачный запредельный бардак, развал всего и смерть всех, в том числе и зеленых, которые сами себя уничтожат. Зеленые еще не исчерпали свои апокалиптические возможности. За бабло в конвертах они Землю перевернут.
  • Порохобандерівець
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