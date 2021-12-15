Росіянина Красікова засудили в Німеччині до довічного за вбивство Хангошвілі

Через два роки після вбивства чеченського командира Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна росіянину Вадиму Красікову (Соколову) винесли вирок. Берлінські судді переконані, що вбивство сталося за завданням російської влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Красікова засудили до довічного ув'язнення за вбивство та незаконне зберігання зброї.

Суд переконаний, що 56-річний Красіков під'їхав велосипедом до жертви ззаду 23 серпня 2019 року в берлінському парку Kleiner Tiergarten. Спочатку він зробив два постріли з пістолета з глушником у 40-річного чоловіка з близької відстані. Коли постраждалий опинився на землі, він вистрілив йому в потилицю.

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Чоловік, який з кінця 2016 року проживав у Німеччині як здобувач притулку і був визнаний російською владою терористом, помер на місці події.

"Злочин був ретельно підготовлений помічниками, які перебували в Берліні", - сказав головуючий суддя Олас Арнольді, обґрунтовуючи вирок.

Судді також визнали особливий тягар провини. Це означає, що дострокове визволення з в'язниці практично неможливе. Саме про таке покарання для Красікова клопотала федеральна прокуратура, яка займалася розслідуванням та висуненням звинувачення у зв'язку з особливою важливістю справи. Захист підсудного не вважав звинувачення на адресу Красікова доведеними.

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Федеральний прокурор переконаний, що обвинувачений є співробітником внутрішньої секретної служби ФСБ РФ, якому було доручено вбивство на замовлення за кордоном.

Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв назвав вирок "політично мотивованим". Він додав, що рішення суду "серйозно загострить і так складні німецько-російські відносини".