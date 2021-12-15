Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь. Втрат серед українських воїнів немає.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу Первомайського російські війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Лугнаського окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.
Біля Пісків російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.