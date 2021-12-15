Володимир-Волинський переіменували на Володимир

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області та повернула йому історичну назву Володимир.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

За перейменування проголосували 348 депутатів.

Ініціативу перейменування восени цього року висунула міськрада. Так, 1 жовтня більшість місцевих депутатів проголосували за, надіславши рішення до Верховної Ради на затвердження.

Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року. Частину "Волинський", яку почали використовувати за часів Російської імперії, щоб не плутати з іншим містом у Росії, тепер вирішили відкинути.

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Перша літописна згадка про місто Володимир датується 988 роком. У царські часи Володимир отримав приставку "Волинський", щоб відрізняти його від російського Владимира. Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинський.