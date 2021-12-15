"Омікрон" стане домінантним штамом у Європі з середини січня, - фон дер Ляєн
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До середини січня ми можемо очікувати, що "Омікрон" стане домінантним штамом у Європі", - сказала вона.
Голова Єврокомісії зазначила, що Євросоюз готовий до боротьби з новим штамом, враховуючи те, що наразі майже 66,6% населення Європи одержали обидві дози вакцини та понад 62 млн осіб отримали "бустерну" дозу.
Кількість випадків зараження коронавірусом серйозно збільшилася в Європі, проте, за словами фон дер Ляєєн, нині це відбувається переважно не через "Омікрон", а через штам "Дельта".
"Омікрон" виявили у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.