Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Якщо ми вважаємо, що ми досягли певного рівня в перемовинах, то пропонуємо будь-який варіант, щоб визволити наших людей. Ми говоримо: давайте жінок, тих, хто сьогодні вагітні, хворі, давайте цивільних, якщо ви не хочете відпускати наших військовополонених. Будь-які варіанти", - зазначила Верещук.
За її словами, вона "мусить констатувати, що РФ не йде на жодні поступки".
"Вони не вважають за потрібне, щоб обмін відбувався. Ті вимоги, які вони ставлять, є нереалістичними, і вони це чудово знають. І, на жаль, ми не можемо знайти наразі інструменту впливу на РФ", - додала міністерка.
На уточнення журналістів Верещук зазначила, що в списках на обмін полонених з українського боку міститься близько 300 людей.