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Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук

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Україна пропонує РФ обмін полоненими "всіх на всіх", але в Москві відмовляються, - Верещук
Україна пропонує Росії обмін полонених у форматі "всіх на всіх" і вже підготувала відповідні списки, але Москва не приймає цієї пропозиції та відмовляється йти на поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Якщо ми вважаємо, що ми досягли певного рівня в перемовинах, то пропонуємо будь-який варіант, щоб визволити наших людей. Ми говоримо: давайте жінок, тих, хто сьогодні вагітні, хворі, давайте цивільних, якщо ви не хочете відпускати наших військовополонених. Будь-які варіанти", - зазначила Верещук.

За її словами, вона "мусить констатувати, що РФ не йде на жодні поступки".

"Вони не вважають за потрібне, щоб обмін відбувався. Ті вимоги, які вони ставлять, є нереалістичними, і вони це чудово знають. І, на жаль, ми не можемо знайти наразі інструменту впливу на РФ", - додала міністерка.

На уточнення журналістів Верещук зазначила, що в списках на обмін полонених з українського боку міститься близько 300 людей.

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Топ коментарі

  • q4ma
    Були б вагнерівці, був би обмін. Нема ні вагнерівців, ні цемаха, ні беркутівців - обміну не буде.
  • Виктор Ле
    Ти ж, дура набита, разом з Мусійчук звинувачувала Іру Геращенко , що вони не правильно обмін проводили з полону не так визволяли наших хлопців. От і покажи роботу нікчема.
  • Bodalux
    Ці зелені п...дери віддали Рашці весь цінний "обмінний фонд", а тепер Верещучка може скільки хочеш дивитися в усі отвори Ху...лу, все одно результат буде нульовий.
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