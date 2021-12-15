Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено). ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, він обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном питання співпраці України і Франції.
"Сподіваюся, що під час головування Франції у Раді ЄС вона приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі", - додав глава держави.
Пресслужба глави держави повідомляє, що президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни та скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України.
"Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - йдеться у повідомленні пресслужби.