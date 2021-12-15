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Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено). ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном питання співпраці України і Франції.

"Сподіваюся, що під час головування Франції у Раді ЄС вона приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі", - додав глава держави. 

Пресслужба глави держави повідомляє, що президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни та скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України.

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"Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено) 01
Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено) 02

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Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    "... президентов часто вижу. с макроном на дружеской ноге. бывало, часто говорю ему: "ну что, брат макрон?" - "да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то всё…" большой оригинал" (из рассказов маме римме)
  • Ан Мур
    "...Меркель (Німеччина) і Оланд (Франція) змусили обидві сторони підписати дуже суперечливі документи (в Нормандському форматі, в переговорах в Мінську, і саме так зупинили військові дії), а потім почали підтримувати трактування його з української позиції - попри розлючені тиради чекістанців.
    Але тоді Україну представляла людина, котру фрау і месьє сприймали як рівного, аргументація й пасіонарність якого змушували забувати про цинізм ріелполітік, перед яким було соромно відверто адвокувати путінський шантаж і відверто ж здавати українські інтереси.
    Наш нинішній президент - протилежність такого лідера. Він шут гороховий, котрого як рівного ніхто ніколи не сприйме. Україну захищають винятково з принципових позицій, але ніякого особистісного фактору в цій дипломатії немає. І це було передбачувано з першої миті, як наш мудрий нарід почав замислюватися, чи не проголосувати йому за коміка на главу держави.
    П.С. Просто уявіть, що було б із країною, якби мінських угод потрібно було досягати сьогодні".

    Карл Волох
  • Ритта Рыжук
    Жопінг заплоновано на завтра !!!)))
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