Зеленський зустрівся із Макроном: Сподіваюсь на протидію гібридній агресії Росії у Європі (оновлено). ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, він обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном питання співпраці України і Франції.

"Сподіваюся, що під час головування Франції у Раді ЄС вона приділятиме окрему увагу безпеці України та протидії гібридній агресії Росії у Європі", - додав глава держави.

Пресслужба глави держави повідомляє, що президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни та скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України.

Також читайте: Зеленський зустрівся із Шольцом: Розраховую на поглиблення співпраці та підтримку євроатлантичного курсу України. ФОТО

"Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати", - йдеться у повідомленні пресслужби.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із новим канцлером ФРН Шольцем: Розраховую на поглиблення співпраці та підтримку євроатлантичного курсу України. ФОТО