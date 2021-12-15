Німеччина висилає двох російських дипломатів через убивство Хангошвілі

МЗС ФРН у середу викликало посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва та оголосило двох співробітників посольства РФ персона нон грата у зв'язку з вироком у справі про вбивство в Тіргартені чеченського політемігранта Зелімхана Хангошвілі.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Послу повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства оголошуються небажаними персонами", - сказала Бербок у середу.

За її словами, "вбивство на державне замовлення, як його визначив суд", є "серйозним порушенням німецького права і суверенітету ФРН".

Бербок повідомила, що напередодні у розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим сказала, що Німеччина зацікавлена ​​у чесному та відкритому обміні думками. "Уряд ФРН робитиме все необхідне, щоб забезпечити безпеку в нашій країні та повагу до нашого правопорядку", - додала міністр.

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Нагадаємо, в середу Вищий земельний суд Берліна засудив до довічного ув'язнення обвинуваченого у справі про вбивство в Тіргартені 56-річного росіянина, особистість якого була встановлена ​​слідством як Вадим Красіков.